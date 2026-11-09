Formosa Chemicals and Fibre: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Formosa Chemicals and Fibre hat am 06.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,92 TWD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,300 TWD je Aktie erzielt worden.

Formosa Chemicals and Fibre hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 95,22 Milliarden TWD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 36,86 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 69,58 Milliarden TWD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at