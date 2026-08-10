Formosa Chemicals and Fibre gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Formosa Chemicals and Fibre hat am 07.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 1,04 TWD. Im Vorjahresviertel waren -1,160 TWD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 87,15 Milliarden TWD vermeldet – das entspricht einem Plus von 18,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 73,55 Milliarden TWD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at