Formosa Chemicals and Fibre präsentierte Quartalsergebnisse

Formosa Chemicals and Fibre hat am 10.03.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Formosa Chemicals and Fibre vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,05 TWD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,190 TWD je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz lag bei 65,00 Milliarden TWD – das entspricht einem Abschlag von 20,04 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 81,29 Milliarden TWD erwirtschaftet worden.

Das Ergebnis je Aktie fiel für das Gesamtjahr negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,990 TWD beziffert. Im Vorjahr waren 0,060 TWD je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig standen 287,03 Milliarden TWD in den Büchern – ein Minus von 17,66 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Formosa Chemicals and Fibre 348,61 Milliarden TWD erwirtschaftet hatte.

