Formosa Chemicals and Fibre zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Formosa Chemicals and Fibre hat am 07.11.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,30 TWD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Formosa Chemicals and Fibre ein EPS von -0,330 TWD je Aktie vermeldet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Formosa Chemicals and Fibre in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 19,93 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 69,58 Milliarden TWD. Im Vorjahresviertel waren 86,90 Milliarden TWD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at