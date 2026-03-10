10.03.2026 06:31:29

Formosa International Hotels: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Formosa International Hotels veröffentlichte am 09.03.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 3,49 TWD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 3,18 TWD erwirtschaftet worden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 6,61 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1,83 Milliarden TWD umgesetzt, gegenüber 1,71 Milliarden TWD im Vorjahreszeitraum.

Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 11,42 TWD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 10,57 TWD je Aktie vermeldet.

Formosa International Hotels hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 6,83 Milliarden TWD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 8,51 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gleich, in dem 6,30 Milliarden TWD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

18:14 Aktien von NVIDIA, Microsoft, Apple & Co.: In diese US-Werte investiert die Zurich Insurance Group in Q4 2025
09.03.26 Mehr NVIDIA im Portfolio: Diese Aktien hielt Fisher Asset Management im 4. Quartal 2025
09.03.26 Portfolio-Umbau im Q4: Diese US-Aktien kaufte die Schweizerische Nationalbank
08.03.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 10
08.03.26 Gold, Öl & Co. in KW 10: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

Hoffnung auf baldiges Kriegsende: ATX und DAX schließen kräftig im Plus -- Asiens Börsen letztlich erholt
Anleger am heimischen sowie deutschen Aktienmarkt waren am Dienstag in Kauflaune. Die Wall Street zeigt sich ebenso fester. Die asiatischen Börsen legten am Dienstag zu.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen