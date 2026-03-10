Formosa International Hotels: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Formosa International Hotels veröffentlichte am 09.03.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 3,49 TWD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 3,18 TWD erwirtschaftet worden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 6,61 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1,83 Milliarden TWD umgesetzt, gegenüber 1,71 Milliarden TWD im Vorjahreszeitraum.

Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 11,42 TWD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 10,57 TWD je Aktie vermeldet.

Formosa International Hotels hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 6,83 Milliarden TWD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 8,51 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gleich, in dem 6,30 Milliarden TWD erwirtschaftet worden waren.

