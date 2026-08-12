Formosa International Hotels mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Formosa International Hotels gab am 10.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,89 TWD präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,44 TWD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden 1,66 Milliarden TWD gegenüber 1,58 Milliarden TWD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at