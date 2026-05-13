Formosa International Hotels öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Formosa International Hotels hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 11.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.

Das EPS lag bei 5,73 TWD. Im letzten Jahr hatte Formosa International Hotels einen Gewinn von 3,16 TWD je Aktie eingefahren.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 4,92 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1,95 Milliarden TWD umgesetzt, gegenüber 1,86 Milliarden TWD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at