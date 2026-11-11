Formosa International Hotels: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Formosa International Hotels hat am 09.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 2,47 TWD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2,33 TWD je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1,69 Milliarden TWD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 7,74 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Formosa International Hotels einen Umsatz von 1,57 Milliarden TWD eingefahren.

Redaktion finanzen.at