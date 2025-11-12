Formosa International Hotels zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Formosa International Hotels hat sich am 10.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals geäußert.

Es stand ein EPS von 2,33 TWD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Formosa International Hotels noch ein Gewinn pro Aktie von 1,74 TWD in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,57 Milliarden TWD – ein Plus von 8,49 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Formosa International Hotels 1,45 Milliarden TWD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at