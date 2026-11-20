Formosa Prosonic Industries Bhd Fpi Registered stellte am 19.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS wurde auf 0,04 MYR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,080 MYR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 143,2 Millionen MYR – das entspricht einem Zuwachs von 19,69 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 119,6 Millionen MYR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at