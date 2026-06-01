Formosa Prosonic Industries Bhd Fpi Registered: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Formosa Prosonic Industries Bhd Fpi Registered hat am 29.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,01 MYR, nach 0,040 MYR im Vorjahresvergleich.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 19,97 Prozent auf 78,1 Millionen MYR. Im Vorjahresviertel hatte Formosa Prosonic Industries Bhd Fpi Registered 97,6 Millionen MYR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at