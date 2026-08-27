Formula Systems (1985): Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Formula Systems (1985) hat sich am 25.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.

In Sachen EPS wurden 4,50 ILS je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Formula Systems (1985) 3,51 ILS je Aktie eingenommen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Formula Systems (1985) in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 13,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 2,32 Milliarden ILS. Im Vorjahresviertel waren 2,66 Milliarden ILS in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at