Formula Systems präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Formula Systems hat am 25.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS wurde auf 1,55 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,00 USD je Aktie erzielt worden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 4,81 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 795,9 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 759,3 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at