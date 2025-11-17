Sanofi Aktie
WKN: 920657 / ISIN: FR0000120578
|Nachahmermedikament
|
17.11.2025 10:45:00
Formycon-Aktie zieht an: Formycon arbeitet an Biosimilar für Dupixent von Sanofi
Der französische Pharmakonzern erwirtschaftet Milliardenumsätze mit Dupixent, das zur Behandlung chronisch-entzündlicher Erkrankungen wie COPD, Asthma und Neurodermitis eingesetzt wird.
Formycon-Aktie im FokusDie erfolgreiche präklinische Entwicklung eines Biosimilars für das Milliardenmedikament Dupixent von Sanofi hat die Aktien von Formycon am Montag beflügelt. Ihr Kurs schnellte via XETRA zeitweise um 8,4 Prozent auf 22,50 Euro nach oben.
Damit nahmen die Papiere ihren Erholungsversuch wieder auf, nachdem sie Anfang November auf ein Tief seit 2020 gefallen waren. 2025 notierten sie immer noch rund 58 Prozent im Minus. Der Hauptgrund: Das Unternehmen hatte im Februar mit Abschreibungen auf das Portfolio die Investoren verschreckt.
Den jüngsten Erholungsversuch hatten dann die vergangene Woche veröffentlichten Resultate des dritten Quartals erst einmal beendet. Die hätten gezeigt, dass - wie zuvor angenommen - die Erreichung der Jahresziele stark vom Schlussquartal abhänge, hatte Natalia Webster vom Analysehaus RBC erklärt.
PLANEGG-MARTINSRIED / FRANKFURT (dpa-AFX)
