Forrester Research legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Forrester Research hat am 06.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 1,14 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Forrester Research -4,620 USD je Aktie generiert.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Forrester Research in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 4,93 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 85,5 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 89,9 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at