BERLIN (dpa-AFX) - Nur noch 12 Prozent der Bundesbürger sind einer Forsa-Umfrage zufolge mit der Arbeit der Bundesregierung zufrieden. Unzufrieden sind hingegen 86 Prozent - so viele wie nie zuvor, wie aus der Befragung des Meinungsforschungsinstituts für das jüngste RTL/ntv-"Trendbarometer" hervorgeht. Bei der vorigen Umfrage im Juli hatten sich noch 18 Prozent der Befragten zufrieden gezeigt.

Genauso schlecht bewerten die Bürger die Arbeit von Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU), mit der laut Forsa ebenfalls nur 12 Prozent der Befragten zufrieden waren. Immerhin erreichte er damit einen Prozentpunkt mehr als in der Vorwoche.

Hinzu kommt, dass eine Mehrheit den Kanzler für führungsschwach hält. 62 Prozent sind laut Umfrage der Meinung, dass er sich in der Koalition nicht durchsetzen kann. Auf einen ähnlichen Wert kam der SPD-Politiker Olaf Scholz im August 2023 als Kanzler in der Ampel-Koalition - damals urteilten 63 Prozent der Befragten, Scholz sei führungsschwach.

Für die Meinungen zum Zustand der Bundesregierung befragte Forsa 1.002 Menschen vom 13. bis 16. November. Zu den weiteren Themen des RTL/ntv-"Trendbarometers" befragte Forsa 2.501 Menschen vom 10. bis 16. November.

Regierung nicht mehr handlungsfähig?

Die anhaltenden Streitigkeiten zwischen Union und SPD sorgen bei 63 Prozent der Befragten für Unmut. Verständnis für die Streitereien haben demnach nur 31 Prozent der Befragten - und damit weniger Bundesbürger als noch unter der Ampel. Im August 2023 verärgerte die damalige Regierung aus SPD, Grünen und FDP 61 Prozent der Wahlberechtigten mit ihren Streitereien, 35 Prozent zeigten damals noch Verständnis.

Die Hälfte der Bürger hält die derzeitige schwarz-rote Regierung inzwischen für handlungsunfähig, 47 Prozent trauen der Bundesregierung dagegen weiterhin zu, handlungsfähig zu sein, so die Forsa-Umfrage. Eine Mehrheit von 57 Prozent der Bundesbürger traut indes keiner Partei zu, die Probleme in Deutschland zu lösen. Das ist ein Prozentpunkt weniger als in der Vorwoche.

Vorsprung der AfD vor der Union schrumpft

In der Sonntagsfrage schrumpfte der Vorsprung der AfD vor der Union laut RTL/ntv-"Trendbarometer" von sieben auf fünf Prozent. Die AfD kommt demnach mit einem Prozentpunkt weniger als in der Vorwoche auf 26 Prozent, die Union legt einen Prozentpunkt zu und kommt auf 21 Prozent.

Die Werte der Grünen (16 Prozent), der SPD (13 Prozent) und der Linken (11 Prozent) bleiben stabil. Die FDP liegt unverändert bei 4 Prozent und damit unter der Fünf-Prozent-Hürde. Der Anteil der Nichtwähler und Unentschlossenen beträgt laut Umfrage aktuell 25 Prozent.

Wahlumfragen sind generell immer mit Unsicherheiten behaftet. Unter anderem erschweren nachlassende Parteibindungen und immer kurzfristigere Wahlentscheidungen den Meinungsforschungsinstituten die Gewichtung der erhobenen Daten./gma/DP/jha