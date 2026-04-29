Alpen Aktie
WKN DE: A0JJXA / ISIN: JP3126470008
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29.04.2026 12:30:00
Forscher erzeugen Erdbeben in den Alpen
In der Schweiz haben Forscher künstlich ein Erdbeben erzeugt. Mit den so gewonnenen Daten sollen sich Erdbeben besser verstehen und vorhersagen lassen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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