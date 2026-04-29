Alpen Aktie

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WKN DE: A0JJXA / ISIN: JP3126470008

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29.04.2026 12:30:00

Forscher erzeugen Erdbeben in den Alpen

In der Schweiz haben Forscher künstlich ein Erdbeben erzeugt. Mit den so gewonnenen Daten sollen sich Erdbeben besser verstehen und vorhersagen lassen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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