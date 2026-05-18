Allianz Aktie
WKN: 840400 / ISIN: DE0008404005
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18.05.2026 17:51:00
Forschung: Deutschland setzt auf milliardenschwere EU-Allianz für Fusionsenergie
Ein europäisches Projekt soll Wissenschaft, Industrie und Startups für den Aufbau von Fusionskraftwerken vernetzen – von der Forschung bis zur Anwendung.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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