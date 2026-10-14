IH a Aktie
WKN: A0EQWT / ISIN: US4517341073
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14.10.2026 14:41:49
Forschungsinstitute IHS und Wifo gegen Staatshilfen für Ardo-Standort
Die Debatten rund um das Ende des Tiefkühlzulieferers Ardo in Niederösterreich gehen weiter. Die Gewerkschaft kritisiert den Sozialplan massivWeiter zum vollständigen Artikel bei derStandard.at
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