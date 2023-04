Forsee Power gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Forsee Power präsentierte in der am 26.04.2023 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2023 endete.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 37,8 Millionen EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 103,83 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 18,5 Millionen EUR in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at