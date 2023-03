Forstwirtschaft nach 2022 in "einer guten Marktsituation"

Die österreichischen Forstbetriebe verzeichneten 2022 Preissteigerungen und eine erhöhte Nachfrage beim Holz. "Wir sind auch durchaus in einer guten Marktsituation, die Nachfrage nach Holz ist ungebrochen und auf einem guten bis hohen Niveau", sagte der Präsident der Land&Forst Betriebe Österreich (LBFÖ), Felix Montecuccoli. Angesichts des Klimawandels sei die Situation aber herausfordernd, der Wald könne "einiges davon abpuffern, aber nicht alles".

"In Summe kam es zu einer Preisverbesserung in allen Sortimenten", resümierte der LBFÖ-Präsident am Mittwoch bei einer Pressekonferenz. An der Spitze seien hier die Preise für Nadelholz gelegen. 2022 lag der Jahresdurchschnittspreis für Fichtensägerundholz bei 112,80 Euro pro Festmeter, 2021 waren es 100,50 Euro. Erstmals seit Jahrzehnten gebe es einen positiven Trend beim Nadelindustrieholz. Leicht gestiegen seien auch die Preise für Laubindustrieholz, hier habe vor allem der Energiemarkt die Preise nach oben getrieben.

Deutlich gestiegen sei die Nachfrage nach Brennholz. "Brennholz ist im Prinzip ausverkauft, insbesondere ofenfertiges Brennholz", erklärte Montecuccoli. Hier merke man, dass die Menschen vermehrt Holz auf Vorrat gekauft hätten. 2022 sei der Preis von 94 Euro pro Raummeter auf 155 Euro angestiegen.

Schaue man sich die VPI-bereingten Holzpreise an, "dämpft sich die Euphorie gleich wieder etwas", so Monecuccoli. Hier werde deutlich, dass die Preisdynamik durch die Inflation deutlich reduziert worden sei. "Das hat also nicht wirklich zu einer wirtschaftlichen Stärkung der Forstwirtschaft geführt, aber es hat uns die Nase aus dem Wasser heben lassen."

Neben den gestiegenen Personalkosten und Kosten für Maschinenersatzteile, sei die österreichische Forstwirtschaft weiterhin durch den Klimawandel belastet. "Die Schäden, aber auch die Kosten durch den Klimawandel nehmen durchaus zu", sagte der LBFÖ-Präsident. So begünstige der Klimawandel etwa Borkenkäferschäden, aber auch zeitlich verschobene Niederschläge und lange Trockenphasen. "Der Klimawandel ist somit die größte Herausforderung für die heimische Forstwirtschaft", fasste Monecuccoli zusammen.

Kritik äußerte er an der EU-Politik, die die Position vertrete, man solle sich aus den Wäldern zurückziehen und sie als Kohlenstoffspeicher nutzen. "Wir meinen, dass das eine völlige Fehleinschätzung ist." Den Waldfonds lobte Montecuccoli hingegen, den brauche die Forstwirtschaft als "verlässliches dauerhaftes Instrument und nicht als eine kurzfristige Maßnahme".

2022 lag die Holzernte fünf Prozent über dem Vorjahr. Im vergangenen Jahr wurden geschätzt 19,3 Mio. Festmeter Holz geerntet, das liege deutlich über dem zehnjährigen Mittel. Den größten Teil des Holzes nehme mit 85 Prozent Nadelholz ein. Das sei "einfach der Motor der gesamten Wertschöpfungskette Forst- und Holzwirtschaft", sagte Montecuccoli.

prmh/tpo

APA