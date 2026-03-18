TEGNA Aktie
WKN DE: A14VMF / ISIN: US87901J1051
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18.03.2026 01:06:50
Fort Baker Dumps 1.68 Million TEGNA Shares Worth $34.3 Million
On February 17, 2026, Fort Baker Capital Management LP disclosed in an SEC filing that it sold its entire stake in TEGNA (NYSE:TGNA).According to a recent SEC filing dated February 17, 2026, Fort Baker Capital Management LP sold its entire position in TEGNA, reducing its holding by 1,678,588 shares. The estimated transaction value for the sale was $34.30 million, calculated using the quarter’s average share price. The net position change of $34.30 million indicates the total shift in value, which includes both trading activity and stock price movements.TEGNA Inc. is a leading U.S. media company with significant scale in local broadcasting and digital content delivery. The company leverages a diversified portfolio of television stations and digital networks to reach a wide audience and drive advertising revenue. Its strategic focus on multi-platform distribution and original content production positions it competitively in the evolving media landscape.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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