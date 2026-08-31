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31.08.2026 06:31:29
Fort St James Nickel informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
Fort St James Nickel präsentierte am 28.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.04.2026 beendeten Jahresviertel.
Der Verlust je Aktie lag im Gesamtjahr bei 0,010 CAD. Im Vorjahr waren ebenfalls -0,010 CAD je Anteilsschein in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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