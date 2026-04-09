Tocagen Aktie
WKN DE: A2P611 / ISIN: US34962G1094
|
09.04.2026 18:23:36
Forte Biosciences Stock Surges 35% Despite Public Share Offering
(RTTNews) - Forte Biosciences, Inc. (FBRX) shares climbed 34.75 percent, gaining $9.13 to $35.40 on Thursday, after the company priced a public offering of 5.71 million shares at $26.27 per share to raise about $150 million.
The stock is currently trading at $35.40 compared with its previous close of $26.27, after opening at $29.14 on the Nasdaq. Shares traded between $28.50 and $35.59 during the session, with volume reaching 1.33 million shares, well above the average daily volume of 228,543.
The company said proceeds from the offering will support working capital, clinical development of its lead product candidate, and additional research activities. Forte Biosciences' 52-week range is $4.90 to $35.62.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Tocagen Inc Registered Shs
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu Tocagen Inc Registered Shs
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerIsrael will mit Libanon verhandeln: ATX fester erwartet -- DAX vorbörslich in Grün -- Asiens Börsen im Plus
Der heimische Aktienmarkt dürfte sich vor dem Wochenende freundlich zeigen. Der deutsche Leitindex wird fester erwartet. Die Börsen in Fernost verbuchen am Freitag Gewinne.