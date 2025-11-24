Forte Group präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Forte Group hat am 21.11.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2025 endete.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,06 CAD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Forte Group ein EPS von -0,080 CAD in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite belief sich das Ergebnis auf 0,0 Millionen CAD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen ebenfalls 0,0 Millionen CAD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at