FORTEC Elektronik hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

FORTEC Elektronik stellte am 28.11.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,01 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das FORTEC Elektronik ein Ergebnis je Aktie von -0,090 EUR vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 19,4 Millionen EUR – ein Plus von 10,69 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem FORTEC Elektronik 17,5 Millionen EUR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at