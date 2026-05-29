FORTEC Elektronik: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

FORTEC Elektronik hat am 28.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

FORTEC Elektronik hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,01 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,230 EUR je Aktie gewesen.

Umsatzseitig standen 21,3 Millionen EUR in den Büchern – ein Minus von 4,49 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem FORTEC Elektronik 22,3 Millionen EUR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at