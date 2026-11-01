Fortinet Aktie
WKN DE: A0YEFE / ISIN: US34959E1091
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01.11.2026 02:26:27
Fortinet: 3 Key Takeaways for Long-Term Investors
On its third-quarter 2026 earnings call, held on Oct. 28, 2026, Fortinet (NASDAQ:FTNT) announced an increase to its full-year billings guidance. The move reflects growing demand for integrated security platforms as corporate customers adapt to artificial intelligence threats. Three key takeaways from the call highlight what matters for long-term investors.
Management sees network firewalls as the core enforcement point for securing artificial intelligence data flows. By integrating secure access service edge (SASE), which combines networking and cloud security into one platform so businesses avoid managing separate tools, Fortinet expanded its SASE billings 31% year over year.
Deals larger than $1 million grew 51% during the quarter. These multiyear contracts often involve phased rollouts, creating a brief delay in recognized service revenue even as short-term deferred revenue, which represents money collected for services delivered in future quarters, grew 14.5%.
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