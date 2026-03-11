Fortinet Aktie
WKN DE: A0YEFE / ISIN: US34959E1091
|
11.03.2026 12:47:00
Fortinet: Hochriskante Lücken in FortiWeb, FortiManager und weiteren
Fortinet schließt Lücken in FortiWeb oder FortiManager, die etwa Einschleusen von Befehlen erlauben. FortiGate-Firewalls wurden attackiert.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
