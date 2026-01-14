Fortinet Aktie
WKN DE: A0YEFE / ISIN: US34959E1091
|
14.01.2026 08:49:00
Fortinet: Sicherheitslücken in FortiOS, FortiSIEM, FortiFone und weiteren
Fortinet hat in der Nacht zum Mittwoch Updates für FortiOS und weitere Produkte veröffentlicht. Sie bessern teils kritische Schwachstellen aus.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
