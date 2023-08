Fortinet Aktienanalyse: Absturz nach den Zahlen! Einstiegschance in den Cybersecurity Sektor?





Die Firma Fortinet ist ein weltweit agierender Vorreiter im Bereich der Cybersecurity. Gegründet im Jahr 2000 von zwei Brüdern, hat sich das Unternehmen schnell als führender Anbieter von fortschrittlichen Sicherheitslösungen etabliert. Fortinet bietet aus Kalifornien heraus diversen Unternehmen und Organisationen jeder Größe eine umfassende Palette von Sicherheitsprodukten und -dienstleistungen, die entwickelt wurden, um die wachsenden Herausforderungen der modernen digitalen Landschaft zu bewältigen. Dies ist bei immer größeren Datenmengen und den damit verbundenen Herausforderungen genau am „Puls der Zeit“.





Die Kernkompetenz von Fortinet liegt dabei konkret in der Bereitstellung erstklassiger Netzwerksicherheitslösungen. Das Unternehmen ist bekannt für seine branchenführende Firewall-Technologie, Intrusion Prevention Systems (IPS), Virtual Private Networks (VPNs), Endpunkt- und Cloud-Sicherheitslösungen sowie fortschrittliche Bedrohungsabwehrmechanismen. Fortinet hat sich auf die Fahnen geschrieben, Unternehmen vor einer breiten Palette von Bedrohungen zu schützen, darunter Malware, Ransomware, Phishing-Angriffe und mehr. Ebenso gehören klassische Token zur Passwort-Generierung dazu, welche wir im Video einmal symbolisch zeigen.





Was Fortinet besonders auszeichnet, ist seine engagierte Herangehensweise an Forschung und Entwicklung. Das Unternehmen investiert kontinuierlich in Innovationen, um seinen Kunden stets die neuesten und effektivsten Sicherheitslösungen bieten zu können. Fortinet hat sich einen Ruf als vertrauenswürdiger Partner für Cybersecurity aufgebaut und arbeitet eng mit Unternehmen weltweit zusammen, um deren Netzwerke zu schützen und sicherzustellen, dass ihre sensiblen Daten vor unbefugtem Zugriff geschützt sind. Über 6.800 Unternehmen aus allen Branchen gehören bereits zu den Kunden des Unternehmens.





Mit einer globalen Präsenz und einer breiten Palette von Produkten und Dienstleistungen ist Fortinet bestrebt, Unternehmen und Organisationen eine umfassende Sicherheitsstrategie zu bieten, die den sich ständig verändernden Bedrohungen in der digitalen Welt standhält. Fortinet bleibt der Mission verpflichtet, Innovation und Exzellenz in der Cybersecurity-Branche zu fördern und Kunden auf der ganzen Welt vor den Gefahren der vernetzten Welt zu schützen.





Doch die Margen wachsen nicht weiter, sodass es eine Frage der Bewertung ist, ob der aktuelle Aktienkurs als „fair bewertet“ gilt. Nachdem auch die Umsatzerwartungen für das Gesamtjahr jüngst nach unten revidiert wurden, geriet die Aktie unter Druck. Zusammen mit den aktuellen Quartalszahlen liefern wir in diesem Video ein umfassendes Bild zu Fortinet ab und erörtern aus dem Chartbild heraus, wo Chancen beim Aktienkurs entstehen. Das entsprechende Tool dazu ist der Freestoxx-Webtrader.







Das Video zur Fortinet Analyse





Im Format „US-Aktien im Fokus“ nehmen Roland Jegen und Andreas Bernstein regelmäßig US-Aktien näher unter die Lupe. Heute ist Fortinet das Thema des Tages, anbei das Video:





Die Analysen konzentrieren sich dabei sowohl auf Fundamentaldaten als auch auf die Charttechnik. Was lässt sich im weiteren Verlauf erwarten? Alle Insights erhalten Sie in unserem Video!









Risikohinweis

Dieser Artikel ist die persönliche Meinung des Autors. Er dient lediglich als Information. Diese Analysen dürfen nicht als Anlage- oder Vermögensberatung interpretiert werden. Eine Investitionsentscheidung bezüglich irgendwelcher Wertpapiere oder sonstiger Finanzinstrumente benötigt das Hintergrundwissen Ihrer persönlichen Situation, welche der Autor nicht kennt. Dieser Inhalt veraltet und wird nach Veröffentlichung nicht aktualisiert.

Jede Investition ist mit Risiken verbunden. Jeder Anleger sollte, wenn möglich mit Hilfe eines externen Beraters, prüfen, ob diese Finanzinstrumente für seine persönliche Situation geeignet sind. Die auf einem Demokonto erzielten Gewinne sind keine Garantie für zukünftige Gewinne. Der Einsatz eines Hebels beinhaltet das Risiko, mehr als den Gesamtbetrag des Kontos zu verlieren. Sie sind nicht verpflichtet, eine Hebelwirkung zu nutzen.

Roland Jegen ist seit über 10 Jahren an der Börse aktiv. Seit Anfang 2016 arbeitet er als Trading Experte bei WH SelfInvest. Neben der klassischen Chartanalyse gehören Auction Market Theory und Market Profile sowie automatisierte Handelssysteme zu seinen Steckenpferden.



Der obige Text spiegelt die Meinung des jeweiligen Kolumnisten wider. Die finanzen.net GmbH übernimmt für dessen Richtigkeit keine Verantwortung und schließt jegliche Regressansprüche aus.