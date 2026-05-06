Fortinet, Inc. Profit Rises In Q1

(RTTNews) - Fortinet, Inc. (FTNT) revealed earnings for its first quarter that Increases, from last year

The company's bottom line came in at $534.5 million, or $0.72 per share. This compares with $433.4 million, or $0.56 per share, last year.

Excluding items, Fortinet, Inc. reported adjusted earnings of $605.6 million or $0.82 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 20.1% to $1.849 billion from $1.539 billion last year.

Fortinet, Inc. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $534.5 Mln. vs. $433.4 Mln. last year. -EPS: $0.72 vs. $0.56 last year. -Revenue: $1.849 Bln vs. $1.539 Bln last year.

-Guidance: Next quarter EPS guidance: $ 0.72 To $ 0.76 Next quarter revenue guidance: $ 1.830 B To $ 1.930 B Full year EPS guidance: $ 3.10 To $ 3.16 Full year revenue guidance: $ 7.710 B To $ 7.870 B