Fortinet legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Fortinet äußerte sich am 28.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Das EPS belief sich auf 0,86 USD gegenüber 0,620 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite hat Fortinet im vergangenen Quartal 2,08 Milliarden USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 20,49 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Fortinet 1,72 Milliarden USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at