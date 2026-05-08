Fortinet: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Fortinet hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 06.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.

Fortinet hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,72 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,560 USD je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite hat Fortinet im vergangenen Quartal 1,85 Milliarden USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 20,13 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Fortinet 1,54 Milliarden USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at