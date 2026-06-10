Fortinet Aktie
WKN DE: A0YEFE / ISIN: US34959E1091
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10.06.2026 10:05:00
Fortinet schließt Befehlsschmuggel-Lücke in FortiSandbox und mehr
Fortinet warnt vor einer kritischen Sicherheitslücke in FortiSandbox und weiteren Lecks in FortiPortal und FortiOS/FortiProxy.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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