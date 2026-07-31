Fortinet stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Fortinet hat am 29.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,82 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,570 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 25,64 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 2,05 Milliarden USD umgesetzt, gegenüber 1,63 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at