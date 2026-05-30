CrowdStrike Aktie
WKN DE: A2PK2R / ISIN: US22788C1053
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30.05.2026 17:34:14
Fortinet vs. CrowdStrike: What Comparing Revenue Trends Tells Investors
Fortinet (NASDAQ:FTNT) primarily generates revenue by selling integrated cybersecurity hardware, software licenses, and subscription services to enterprise customers.It recently expanded its lineup with new firewall models and faced shareholder legal investigations, while reporting an approximately 29% net income margin for the quarter ended March 31, 2026.CrowdStrike (NASDAQ:CRWD) earns revenue mostly by selling cloud-based subscriptions for its security modules that protect endpoints, identity, and data.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu CrowdStrike
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29.05.26
|Zuversicht in New York: NASDAQ 100 am Freitagnachmittag im Aufwind (finanzen.at)
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29.05.26
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29.05.26
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07.05.26
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21.04.26
|Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ 100 schwächelt zum Handelsende (finanzen.at)
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21.04.26
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21.04.26
|Dienstagshandel in New York: NASDAQ 100 verbucht am Mittag Abschläge (finanzen.at)
Analysen zu CrowdStrike
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