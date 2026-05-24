Palo Alto Networks Aktie
WKN DE: A1JZ0Q / ISIN: US6974351057
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24.05.2026 05:55:45
Fortinet vs. Palo Alto Networks: What Do Their Revenue Trends Tell Investors?
Fortinet (NASDAQ:FTNT) primarily generates revenue by selling network security hardware, software licenses, and ongoing subscription services to diverse global enterprises.While introducing new enterprise firewall hardware and facing some shareholder investigations, it reported an approximately 29% net income margin for the quarter ended March 31, 2026.Palo Alto Networks (NASDAQ:PANW) provides advanced firewall appliances and cloud-based cybersecurity subscription services to large businesses and government entities around the world.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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