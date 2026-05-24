Jetzt noch schnell abstimmen. Nur noch bis Sonntag können Sie entscheiden, ob der stete Service des Zertifikate-Teams von BNP Paribas preiswürdig ist. -W-

Palo Alto Networks Aktie

Palo Alto Networks für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1JZ0Q / ISIN: US6974351057

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
24.05.2026 05:55:45

Fortinet vs. Palo Alto Networks: What Do Their Revenue Trends Tell Investors?

Fortinet (NASDAQ:FTNT) primarily generates revenue by selling network security hardware, software licenses, and ongoing subscription services to diverse global enterprises.While introducing new enterprise firewall hardware and facing some shareholder investigations, it reported an approximately 29% net income margin for the quarter ended March 31, 2026.Palo Alto Networks (NASDAQ:PANW) provides advanced firewall appliances and cloud-based cybersecurity subscription services to large businesses and government entities around the world.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Palo Alto Networks Inc

mehr Nachrichten