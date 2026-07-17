Fortinova Fastigheter Registered mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Fortinova Fastigheter Registered gab am 15.07.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,13 SEK gegenüber 0,700 SEK im Vorjahresquartal.

Fortinova Fastigheter Registered hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 105,4 Millionen SEK abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 7,88 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 97,7 Millionen SEK erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at