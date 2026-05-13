Fortinova Fastigheter Registered stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Fortinova Fastigheter Registered hat am 11.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,90 SEK beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,390 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Fortinova Fastigheter Registered im vergangenen Quartal 106,0 Millionen SEK verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 13,01 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Fortinova Fastigheter Registered 93,8 Millionen SEK umsetzen können.

Redaktion finanzen.at