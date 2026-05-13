|
13.05.2026 06:31:29
Fortinova Fastigheter Registered stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Fortinova Fastigheter Registered hat am 11.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,90 SEK beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,390 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite hat Fortinova Fastigheter Registered im vergangenen Quartal 106,0 Millionen SEK verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 13,01 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Fortinova Fastigheter Registered 93,8 Millionen SEK umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX letztlich mit Gewinnen -- DAX schließt auf höheren Niveau -- Wall Street mit Aufschlägen -- Asiens Börsen schlussendlich mehrheitlich schwächer
Am heimischen Aktienmarkt waren Gewinne zu sehen. Auch am deutschen Markt ging es nach oben. Der US-Markt zeigt sich höher. In Fernost bewegten Trump und Gewinnmitnahmen die Börsen.