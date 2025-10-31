Fortior Technology (Shenzhen) A: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Fortior Technology (Shenzhen) A lud am 28.10.2025 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,55 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,670 CNY je Aktie generiert.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 182,8 Millionen CNY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 21,46 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Fortior Technology (Shenzhen) A einen Umsatz von 150,5 Millionen CNY eingefahren.

Redaktion finanzen.at