Fortior Technology (Shenzhen) A hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Fortior Technology (Shenzhen) A ließ sich am 27.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Fortior Technology (Shenzhen) A die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS wurde auf 0,43 CNY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,420 CNY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 29,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 167,5 Millionen CNY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 216,1 Millionen CNY ausgewiesen.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 2,24 CNY. Im letzten Jahr hatte Fortior Technology (Shenzhen) A einen Gewinn von 2,41 CNY je Aktie eingefahren.

Der Jahresumsatz wurde auf 773,90 Millionen CNY beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 597,36 Millionen CNY umgesetzt worden waren.

Die Prognosen von Analysten für das Geschäftsjahr hatten sich auf einen Gewinn je Aktie von 2,11 CNY sowie einen Umsatz von 823,04 Millionen CNY belaufen.

