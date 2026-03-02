Fortior Technology (Shenzhen) gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Fortior Technology (Shenzhen) veröffentlichte am 27.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 30,77 Prozent auf 30,5 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 23,3 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 29,71 Prozent auf 107,66 Millionen USD aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 83,00 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at