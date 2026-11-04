Fortis gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Fortis hat am 03.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,92 CAD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,810 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 3,11 Milliarden CAD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 5,68 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Fortis einen Umsatz von 2,94 Milliarden CAD eingefahren.

Redaktion finanzen.at