Fortis gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Fortis stellte am 06.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,99 CAD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,00 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat Fortis mit einem Umsatz von insgesamt 3,38 Milliarden CAD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,34 Milliarden CAD erwirtschaftet worden waren, um 1,29 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at