Fortis hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Fortis hat am 31.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,78 CAD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Fortis ein EPS von 0,760 CAD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 4,12 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 2,93 Milliarden CAD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 2,82 Milliarden CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at