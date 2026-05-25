Fortis Healthcare gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Fortis Healthcare hat am 22.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3,52 INR gegenüber 2,44 INR im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 17,81 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 23,65 Milliarden INR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 20,07 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 13,80 INR beziffert. Im Jahr zuvor waren 10,26 INR je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Fortis Healthcare 91,28 Milliarden INR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 17,93 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 77,40 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at