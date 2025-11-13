Fortis Healthcare legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Fortis Healthcare hat am 11.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 4,26 INR, nach 2,34 INR im Vorjahresvergleich.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 17,25 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 19,88 Milliarden INR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 23,31 Milliarden INR ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at