Fortis Malar Hospitals mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Fortis Malar Hospitals lud am 03.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es stand ein EPS von 0,15 INR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Fortis Malar Hospitals noch ein Gewinn pro Aktie von 0,010 INR in den Büchern gestanden.

Fortis Malar Hospitals hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,9 Millionen INR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 640,0 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 0,3 Millionen INR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at