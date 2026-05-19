Fortis Malar Hospitals: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Fortis Malar Hospitals hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 18.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,02 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 0,190 INR je Aktie erwirtschaftet worden.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 2,21 INR. Im letzten Jahr hatte Fortis Malar Hospitals einen Gewinn von 0,210 INR je Aktie eingefahren.

Redaktion finanzen.at